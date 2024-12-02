بالتعاون مع أديداس.. ميسي وأنتونيلا يشعلان ضجة في الأرجنتين

ماذا فعل الثنائي؟

أشعل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، وزوجته "أنتونيلا" ضجة كبيرة في الأرجنتين، بأول حملة إعلانية مشتركة لهما، لصالح شركة الملابس الرياضية "أديداس".

ويشكل ميسي وأنتونيلا واحدًا من أقوى الأزواج في العالم، حيث يحظى كلاهما بملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، وليس من المستغرب أن تقترح عليهما "أديداس" أن يكونا بطلا حملتها الإعلانية.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد ظهر الثنائي معًا ضمن حملة إعلانية لأديداس، سوف ترى النور بشكل تدريجي، مشيرة إلى أن "متاجر الأرجنتين بدأت في عرض صور ميسي وأنتونيلا معًا، حظيت بانتشار هائل على وسائل التواصل الاجتماعي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قبل بضع سنوات، قررت زوجة النجم الأرجنتيني إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها بشكل احترافي، وبدأت التعاون مع علاماتها التجارية المفضلة.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت أنتونيلا وجهًا للشركة الفاخرة للمجوهرات "تيفاني & كو" وكذلك موقع بيع الملابس الإلكتروني "ريڤولڤ".-