"تعاني ذهنيًا" .. نجمة تشيلسي تتعرض لـ"مأساة" دافيد بيكهام بعد 25 سنة

ماذا حدث في الملاعب الإنجليزية؟

بعد 25 سنة كاملة.. يبدو أن الملاعب الإنجليزية، تُكرر نفس الأحداث الذي تعرض لها دافيد بيكهام، أسطورة منتخب الأسود الثلاثة؛ ولكن هذه المرة على مستوى كرة القدم النسائية.

بيكهام تحصل في كأس العالم 1998، على "بطاقة حمراء" خلال مباراة منتخب إنجلترا أمام الأرجنتين؛ ليتعرض إلى حملة من التنمر والعنصرية، التي كادت أن تقضي على مسيرته الكروية.

وفي هذا السياق.. كشفت إيما هايز، مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي للسيدات، عن أن لورين جيمس، نجمة الفريق الأول لكرة القدم؛ تُعاني من نفس المأساة التي تعرض لها بيكهام، في عام 1998.

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هايز أشارت إلى أنها اضطرت لتغيير جيمس، خلال مباراة تشيلسي أمام آرسنال، وإخراجها من أرضية الملعب؛ بعد تعرضها لـ"عنصرية ممنهجة"، عقب تحصلها على "بطاقة صفراء"، لدهس إحدى لاعبات الفريق المنافس.

واعترفت مدربة فريق تشيلسي للسيدات، بـ"معاناة" لاعبتها على المستوى الذهني؛ في أعقاب الحملة الشرسة التي تعرضت لها من الجماهير ووسائل الإعلام الإنجليزية.

وطالبت إيما هايز، بالحفاظ على لورين جيمس؛ التي تطورت بشكل كبير للغاية، وأصبحت إحدى أهم نجمات تشيلسي ومنتخب إنجلترا الأول للسيدات.