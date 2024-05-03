"هل تعاد مباراة أبها والاتحاد؟" .. الكلمة الأخيرة في جدل الخطأ الفني الفادح

جدل كبير يهز الشارع الرياضي السعودي..

SHAHID

"هل تُعاد مباراة أبها والاتحاد؟!".. سؤال ظهر على الساحة الرياضية السعودية بقوة؛ بعد أزمة "الهدف الملغي" للنجم الشاب مروان الصحفي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بقلعة العميد.

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الاتحاد سقط بهدف مقابل ثلاثة أمام أبها، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي (0-0)، سجل الصحفي هدفًا للاتحاد، في الدقيقة 48؛ إلا أن الحكم "ألغاه"، بداعي تواجد زميله النجم البرتغالي جواو فيليبي "جوتا"، الذي مرر الكرة إليه، في منطقة التسلل.

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لكن.. المستشار التحكيمي سمير عثمان، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن وجود شك كبير، في وقوع الحكم بـ"خطأ فادح"، عند إلغاء الهدف.

عثمان قال في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد": "لاعبان من أبها كانا يغطيان على جوتا.. لا أحد يستطيع أن يشكك في تقنية (التسلل الآلي)؛ لكن من المحتمل أن يكون الحكم ارتكب خطأ فادحًا".

وكشف المستشار التحكيمي، عن أن تقنية "التسلل الآلي"، تعمل بناءً على اللاعب الذي يختاره الحكم لكشف منطقة التسلل؛ قائلًا: "في هدف الصحفي.. يبدو أن الحكم اختار لاعبًا خاطئًا؛ أي أنه لم يختار اللاعب الأبهاوي الأقرب لخط المرمى، بل لاعب آخر".

وتعليقًا على هذه التصريحات.. سأل الإعلامي الرياضي وليد الفراج، سمير عثمان: "هل هذا خطأ فني - أي يستوجب إعادة المباراة -؟!"، ليرد المستشار التحكيمي؛ قائلًا: "هذا الخطأ مثل ركلات الجزاء غير المحتسبة - أي لا يستوجب إعادة المباراة -".

بيان من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم

وفي نفس السياق.. نقل برنامج "أكشن مع وليد"، بيانًا من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تؤكد فيه على أن حكم مباراة الاتحاد وأبها، لم يرتكب أي خطأ، في لعبة الهدف الملغي.

اللجنة قالت: "لاعب أبها (رقم 15)، الذي اختاره الحكم لكشف منطقة التسلل، هو أقرب مدافع للمرمى.. و(التقنية الآلية) عملت بشكل صحيح 100%".

وقتها.. عاد سمير عثمان مجددًا؛ وقال: "أنا لا أستطيع أن أتحدث الآن؛ لكني.. لازلت أرى أن اللاعب الذي اختاره الحكم، ليس هو اللاعب الصحيح".

SHAHID