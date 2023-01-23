تطور مُثير في مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان!

ميسي إلى أين بعد باريس سان جيرمان؟

ذكرت تصريحات صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يُجدد عقده مع باريس سان جيرمان لعام جديد كما كان المتوقع.

وانضم ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية في أغسطس 2021، قادمًا من برشلونة بعد رحلة استمرت 21 عامًا.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن نجم الأرجنتين لا ينوي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وذلك بعد أن كان هناك اتفاق شفهي بين البرغوث وبطل الدوري الفرنسي، بتجديد عقد الأرجنتيني عام آخر، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في يونيو المقبل لعام 2023.

ونجح ميسي في التتويج بلقب كأس العالم، بعد مشاركته في سبع مباريات، سجل خلالها سبع أهداف، وصنع ثلاث آخرين.

