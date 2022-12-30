تطور ملفت في مستقبل زكريا هوساوي مع الاتحاد

اللاعب لعب أساسيًا في المباراة الأخيرة أمام التعاون

Shahid

شهدت الساعات الأخيرة تطورًا ملفتًا في مستقبل المدافع الشاب زكريا هوساوي مع ناديه الاتحاد، حسبما أعلنت صحيفة الرياضية السعودية.

الاتحاد كان قد ضم هوساوي بالإعارة لموسم مع أحقية الشراء من نادي أحد الصيف الماضي، وقد أوضت الرياضية أن الناديان اتفقا على تفعيل بند الشراء في العقد.

وأضافت أن تفعيل بند الشراء تم بالفعل خلال اليومين الماضيين ليُصبح هوساوي لاعبًا في الاتحاد للمواسم الثلاثة القادمة.

صاحب الـ21 عامًا كان قد اختير من المدرب هيرفي رينارد للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي في أبو ظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم قطر 2022 لكنه لم يكن ضمن القائمة النهائية، إلا أن هذا كان كافيًا للفت أنظار الجميع له.

هوساوي كان قد لعب 4 مباريات مع الاتحاد قبل توقف الدوري السعودي جميعها من دكة البدلاء، وقد حصل اللاعب على فرصته للعب أساسيًا لأول مرة خلال مواجهة التعاون الأخيرة وقدم أداءً جيدًا للغاية.

Shahid