تطور ملفت في حالة سلمان الفرج وحسم موقفه من مواجهة النصر

الهلال سيواجه النصر في الجولة الـ25 من الدوري السعودي

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تطور ملفت في حالة سلمان الفرج الصحية، كما أكدت أن موقفه من خوض مباراة الهلال والنصر حُسم تمامًا.

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قائد الهلال والمنتخب السعودي تعرض لإصابة في الحوض في نهاية مارس الماضي، وقد أعلن ناديه حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 3-4 أسابيع، وكشفت تقارير صحفية آنذاك عن سعي الجهاز الطبي لتجهيزه للعب قبل ديربي الرياض الذي سيُلعب في الـ18 من إبريل الجاري.

الرياضية أوضحت أن الفرج سيجري الأسبوع القادم اختبارات قياسية للوقوف على مدى جاهزيته لملامسة الكرة ضمن برنامجه التأهيلي.

اللاعب حاليًا يُنفذ برنامجه التأهيلي بين عيادة النادي وصالة الحديد، ومن المتوقع أن ينتقل الأسبوع القادم للملعب وهو ما يعني خروجه تمامًا من حسابات رامون دياز لمواجهة النصر في الديربي.

يُشار إلى أن الهلال يُعاني من كابوس الإصابات هذا الموسم، حيث انتهى موسم لاعبيه ياسر الشهراني ومتعب المفرج، كما يُعد هذا هو الغياب الطويل الثالث لسلمان الفرج خلال الموسم.

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