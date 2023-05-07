تطور مفاجئ في موقف باريس سان جيرمان من رحيل ليونيل ميسي

هل تكون رحلة ميسي إلى المملكة السبب في استمراره مع باريس سان جيرمان؟

تتوالى الأخبار بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، فرحلته إلى المملكة العربية السعودية التي أثارت أزمة بينه وبين ناديه قد تكون مفتاح استمراره في باريس.

وكانت أزمة أثيرت بين ليو وناديه بعد رحلة عائلية "ترويجية" لقائد الأرجنتين إلى المملكة العربية السعودية عقب يوم من خسارة فريقه من لوريان في الدوري الفرنسي.

انتهت الأزمة باعتذار ليونيل ميسي لزملائه وناديه في فيديو مصور؛ ورغم استبعاده عن قائمة الفريق لمباراة تروا اليوم الأحد لكن اعتذاره قد يكون سببًا لاستمراره مع باريس.

فوفقًا لصحيفة "التايمز" الإنجليزية فإن باريس سان جيرمان لم يغلق الباب نهائيًا في وجه ليونيل ميسي الذي ينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الحالي؛ بل إن اعتذاره قد يعيد العلاقات مع ناديه الذي يأمل في فتح المفاوضات معه مجددًا لإبقائه في العاصمة الفرنسية.

ولم تفلح مفاوضات باريس مع ميسي من قبل في تجديد تعاقده مع الفريق الذي انتقل إليه قبل سنتين بعد نهاية عقده مع برشلونة الراغب في إعادة هدافه التاريخي، لكنه ينتظر ما إن كان سيفلح في تسجيله أم لا وسط أزمة مالية مستمرة في النادي الكتالوني كانت سببًا في إجبار ليو على الرحيل سابقًا.

ويواجه باريس وبرشلونة منافسة على ميسي من عدد من الأندية على رأسهم إنتر ميامي الأمريكي والهلال السعودي.