تطور عقلية أم قبول بالواقع؟ رد فعل غير معتاد من فينيسيوس جونيور نحو هتافات أتلتيك بيلباو القاسية!

أحمد الغنام
Vinicius Jr Real Madrid Almeria
فينيسيوس جونيورريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجا

تعامل فينيسيوس جونيور مع صافرات الجماهير تغير بشكل جذري في الموسم الحالي..

يبدو أن البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني قد نجح أخيرًا في تجاهل جماهير الأندية المنافسة، بعدما خرجت أول مباراتين للفريق الملكي خارج ملعبه في موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني دون أزمات تذكر.

الموسم الماضي شهد هجومًا عنصريًا عنيفًا على فينيسيوس جونيور في معظم مباريات ريال مدريد خارج ملعبه، وكانت الواقعة الأبرز خلال الموسم تلك التي حدثت في ملعب "ميستايا" معقل نادي فالنسيا، والتي فجرت حملات مناهضة العنصرية في الملاعب الإسبانية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية من جانبها أكدت أن فينيسيوس جونيور لم يواجه أي مشكلة في أول مباراتين للنادي الملكي هذا الموسم خارج ملعبه، بعدما كانت البداية أمام أتلتيك بيلباو في سان ماميس، وهو الملعب الذي يتفنن جمهوره في استفزاز المنافسين بصورة مستمرة، وكان للبرازيلي لقطات متوترة فيه خلال الموسم الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكما كان متوقعًا، فإن جمهور أتلتيك بيلباو هاجم فينيسيوس كلما لمس الكرة، لكن دون هتافات ذات طابع عنصري، لكن البرازيلي لم يظهر أي ردة فعل على تلك الهتافات، وتجاهلها تمامًا مركزًا بشكل كامل على الكرة، حتى عندما اشتدت الصافرات عليه لحظة تغييره، ذهب مباشرةً إلى غرفة الملابس متجاهلًا الصافرات بشكل كامل عكس ما كان يحدث في الماضي.

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التقرير أشار إلى أن البرود الذي أظهره فينيسيوس في بداية الموسم الحالي ليس من قبيل الصدفة، حيث جاء بسبب عمل متواصل من الأشخاص المحيطين به وأيضًا عمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وإدارة النادي.

المباراة التالية

ويبدو أن فينيسيوس قد تعلم الدرس، وأصبح يركز بشكل كامل على الملعب، مع وضع جميع حواسه في المباراة من أجل مساعدة فريقه.

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