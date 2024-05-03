تطور صادم .. الإصابة تجبر نجم الاتحاد على "الاعتزال" نهائيًا

صدمة جديدة داخل البيت الاتحادي..

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في تطور صادم.. قرر أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، "الاعتزال" نهائيًا.

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الاتحاد يُعاني من أزمات إدارية وفنية عديدة، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، مع الكثير من الإصابات التي أثرت على مسيرة الفريق الأول.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، عن اتخاذ عمر هوساوي، قلب دفاع العميد الاتحادي، قرارًا بـ"الاعتزال" نهائيًا؛ بسبب الإصابة.

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الصحيفة أوضحت أن هوساوي، يُعاني من "التهابًا في عظمة الساق"؛ حيث كان من المقرر أن يغيب لمدة شهرين، ثم العودة استعدادًا للموسم الرياضي القادم.

لكن.. المدافع المخضرم قرر أن يسدل الستار على مسيرته الكروية الكبيرة، بنهاية الموسم الحالي؛ حيث لن يخوض أي مباراة رسمية أخرى.

هوساوي بدأ مسيرته الكروية في نادي الوشم، عام 2008، قبل الانتقال إلى الشعلة، ثم النصر الذي لعب في صفوفه في الفترة من يناير 2011 إلى 2020.

جدير بالذكر أن عمر هوساوي البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2020؛ حيث لعب 73 مباراة رسمية، مسجلًا هدفًا وصانعًا آخر.

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