المال هو الحل .. ألفيش يجد السبيل للخروج من محبسه

تعرف على آخر تطورات قضية داني ألفيش مع القضاء الإسباني

بدأ النجم البرازيلي داني ألفيش في أن يسلك طريقًا جديدًا بالفعل، في قضية الاغتصاب المتهم فيها رفقة المحامية الإسبانية إينيس جوارديولا.

ألفيش قام بتغيير محاميه مؤخرًا، ليُسند مُهمة قضيته إلى إينيس جوارديولا المتخصصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والقانون الجنائي، بدلًا من البرازيلي كريستوبال مارتيل، بهدف تغيير استراتيجية الدفاع عن نفسه.

وأشارت صحيفة "إل إسبانيول" إلى أن ألفيش يُريد أن يتوصل لاتفاق مع القضاء الإسباني، لتخفيف عقوبته قدر الإمكان، حيث من المتوقع أن يتم الحكم عليه لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 سنوات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيقوم ألفيش بدفع مبلغًا من المال إلى الضحية، مقابل الأضرار الناجمة عن اغتصابه لها، بالإضافة إلى أن الاعتراف بارتكاب الجريمة سيتناقض مع أقواله السابقة بأن العلاقة كانت بالتراضي.

وأضافت الصحيفة أن القضاء الإسباني سيدرس القرار النهائي، بعد اقتراح محامية ألفيش، سواء برفض العرض أو قبوله، حيث ستتم المحاكمة خلال شهري أكتوبر الحالي أو نوفمبر المقبل.