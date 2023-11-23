تطور جديد في إصابة لابورت .. ومصير مشاركته مع النصر بديربي الهلال

هل يشارك إيمريك لابورت في ديربي الهلال والنصر؟

SHAHID

جدل كبير أثير في الأيام الماضية؛ بشأن مصير مشاركة النجم الإسباني الدولي إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر، في ديربي الرياض الكبير أمام الهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يحل ضيفًا على نادي الهلال، مساء يوم الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، أصبح الجرح الذي التهب في قدم لابورت، في مراحله الأخيرة؛ ما يعني ازدياد فرص عودة اللاعب، إلى التدريبات مع زملائه، وكذلك المشاركة في المباريات.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن غياب المدافع الإسباني، أمام فريقي الأخدود، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 14 بمسابقة الدوري، وضد بيرسبوليس في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وسيكون إيمريك لابورت، جاهزًا للمشاركة بشكل طبيعي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام الهلال، في ديربي الرياض الكبير؛ وفقًا لنفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن لابورت، تعرض للإصابة بجرح في القدم، بحوض السباحة داخل منزله في الرياض، بعد مباراة النصر والخليج؛ ليغيب عن مواجهتي الدحيل القطري والوحدة، في مسابقتي أبطال آسيا والدوري على التوالي، بالإضافة إلى استبعاده من معسكر منتخب بلاده، في التوقف الدولي الأخير.

SHAHID