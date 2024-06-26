تطورات مثيرة في مفاوضات انتقال عبدالله المعيوف من الاتحاد إلى الشباب

هل سينضم المعيوف إلى الشباب؟..

اتخذ مسؤولو نادي الشباب السعودي، قرارًا حاسمًا، في صفقة التعاقد مع الحارس المخضرم عبدالله المعيوف، من عملاق جدة الاتحاد، خلال صيف العام الحالي.

المعيوف أحد الأسماء المرشحة بقوة، لـ"الرحيل" عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال صيف العام الحالي؛ ضمن ثورة التصحيح، عقب النتائج الكارثية في الموسم الرياضي الماضي.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مساء اليوم الأربعاء، "انسحاب" نادي الشباب، من صفقة التعاقد مع المعيوف، في صيف العام الحالي.

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العجلان كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم تستمر محادثات الشباب والاتحاد، لانتقال حارس الأخير عبدالله المعيوف للأول، طويلًا".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن "انسحاب" الليث الشبابي من الصفقة؛ يأتي بعد أن علم بـ"راتب" المعيوف الضخم؛ حيث تتجه الأنظار الآن إلى أسماء محلية أخرى، بالإضافة إلى ضم حارس أجنبي أيضًا.

جدير بالذكر أن المعيوف البالغ من العمر 37 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من نادي الهلال السعودي؛ حيث خاض 27 مباراة مع العميد في مختلف المسابقات، استقبل خلالها 44 هدفًا.