تطورات قضية نجريرا.. نجوم برشلونة السابقين دفعوا أكثر من 50 ألف يورو لابنه!

تطورات مثيرة في قضية برشلونة ونجريرا

تطورات مستمرة تشهدها قضية نجريرا، والخاصة بالفساد المالي والرشوة من جانب نادي برشلونة خلال الفترة من 2016 حتى 2018.

وقطع نادي برشلونة العلاقات بشكل نهائي في عام 2018 مع كل من إنريكيز نجريرا وابنه خافيير، الذي توقف عن تقديم تقارير التحكيم لبرشلونة وركز على أنشطة العمل الأخرى.

ووفقًا لجريدة "OKDiario"، فإن الفترة بين 1 أبريل 2020 و 15 نوفمبر 2022 تمكن نجريرا من الحصول على 100000 يورو مقابل خدمات التدريب المقدمة ومبلغ اقتصادي يأتي نصفه من جيب خمس نجوم سابقين لبرشلونة.

وحصد خافيير ابن نجريرا 50.000 ألف يورو من نجوم ببرشلونة السابقين مقسمة كالتالي:-

تياجو ألكانتارا: لاعب خط وسط ليفربول الحالي واسم الخمسة الأبرز ، دفع لنيجريرا جونيور مبلغًا يزيد عن 6000 يورو.

أبيل رويز: دفع لاعب سبورتنج دي براجا مبلغًا يقارب 30 ألف يورو وتم تقسيمه إلى إجمالي 13 دفعة.

أوريول بوسكيتس: دفع لاعب كرة القدم البالغ من العمر 24 عامًا والذي يلعب الآن في فوتيبول كلوب دي أروكا حوالي 10000 يورو.

أوسكار مينجويزا: سدد مدافع سيلتا فيجو الحالي ثلاث مدفوعات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 8000 يورو.

سيرجي بارجوان: أخيرًا دفع له المدرب 605 يورو خلال فترة تدريبه لبرشلونة في سبتمبر 2021.

وشارك في مدفوعات تدريب ابن نجريرا لاعبون آخرون مشهورون مثل: أندوني لوبيز (10000 يورو)، وبورخا ساينز (10000 يورو) وسلفا فيرير (11500 يورو).