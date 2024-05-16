تطورات صادمة .. تحديد مدة غياب نجم الأهلي و"مفاجأة محتملة قد تحدث"

ضربة قوية للنادي الأهلي..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ضربة قوية؛ بالتزامن مع الأيام الأخيرة من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الأهلي يقاتل قبل 3 جولات من نهاية دوري روشن السعودي للمحترفين؛ من أجل تأمين المركز الثالث في جدول الترتيب، المؤهل للمشاركة في بطولة "النخبة الآسيوية"، الموسم الرياضي القادم.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، عن احتمالية كبيرة للغاية؛ بـ"نهاية" موسم النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأهلاوي.

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الصحيفة أعلنت أن الأشعة التي خضع لها ماكسيمين، في الساعات القليلة الماضية؛ أظهرت إصابته بـ"تمزق" في العضلة الخلفية، يحتاج على إثرها إلى فترة علاج تصل إلى 3 أسابيع.

وعلى الرغم من ذلك.. أوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي، قد يعود قبل المدة المحددة، إذا استجاب للعلاج سريعًا وتحسنت حالته الصحية؛ حيث سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهتي أبها والرائد، في الجولتين 32 و33 من مسابقة الدوري؛ ولكنه قد يشارك أمام الفيحاء في الأسبوع 34 "الأخير".

جدير بالذكر أن آلان سانت ماكسيمين، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2023، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ مسجلًا 4 أهداف وصانعًا 10 آخرين، خلال 31 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

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