تطورات جديدة بالصفقة .. وكيل كاراسكو يعلن موقفه من الانتقال لبرشلونة!

هل يرحل البلجيكي إلى كامب نو في صفقة تبادلية مع ديباي؟

كشف بيني زهافي وكيل أعمال الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، عن موقف اللاعب من الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أتلتيكو مدريد يريد التعاقد مع ممفيس ديباي من برشلونة، وهو الأمر الذي دفع النادي الكتالوني لطلب ضم كاراسكو في صفقة تبادلية مع الهولندي.

الصفقة أثارت حالة من التعجب لدى عشاق برشلونة، والبعض شكك في إمكانية حدوثها، لكن زهافي أكد أن الأمور تسير في الطريق الصحيح حاليًا.

وقال وكيل اللاعب في تصريحات لـ"Het Nieuwsblad":"نحن نتحدث في الوقت الحالي، اللاعب يحب الفكرة ومتحمس لها كثيرًا".

وأضاف:"الخطة هي حدوث صفقة تبادلية مع ممفيس ديباي، لا يوجد شيء ملموس حتى الآن لكن المفاوضات جارية، ولو حدثت الصفقة سيجد برشلونة لاعبًا بلجيكيًا في فريقه لأول مرة منذ توماس فيرمايلين".

جدير بالذكر أن كاراسكو البالغ من العمر 29 سنة نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين في 23 مباراة مع أتلتيكو بكل البطولات هذا الموسم.