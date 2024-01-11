"تضم 5 لاعبين" .. وزارة الرياضة تعطل الصفقة التبادلية الكبرى بين الاتحاد والاتفاق

سر تأخر الإعلان عن الصفقة التبادلية بين الاتحاد والاتفاق

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يترقب الشارع الرياضي السعودي، الإعلان الرسمي عن "الصفقة التبادلية الكبرى" بين ناديي الاتحاد والاتفاق، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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الاتحاد والاتفاق يحاولا تدعيم صفوفيهما بقوة، خلال الميركاتو الشتوي؛ بعد تراجع نتائج الفريقين، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، توصل العميد الاتحادي وفارس الدهناء، إلى اتفاق رسمي منذ 3 أيام؛ على "صفقة تبادلية" تضم 5 لاعبين.

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الصحيفة أشارت إلى انتقال ثنائي الاتحاد عبد الرحمن العبود وهارون كمارا إلى الاتفاق، على سبيل الإعارة، مقابل حصول العميد، على خدمات الثلاثي سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي، حتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة، أن الإعلان الرسمي عن "الصفقة التبادلية" بين الناديين؛ متوقف على موافقة لجنة "الاستدامة المالية" بوزارة الرياضة السعودية.

وتقوم اللجنة حاليًا، بمراجعة أوراق "الصفقة التبادلية"؛ للتأكد من أنها لن تؤثر على الموازنة المالية لناديي الاتحاد والاتفاق، قبل إعلان قرارها النهائي بالموافقة أو الرفض.

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