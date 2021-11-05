تضحيات تشافي.. الكشف عن تفاصيل اتفاق برشلونة والسد

بعد أنباء تعثر المفاوضات بين السد وبرشلونة بشأن تشافي هيرنانديز ووصوله لتدريب النادي الكتالوني، طمأنت الصحف الإسبانية جماهير البرسا بالتأكيد على أن اتفاقًا قد وصل إليه الطرفان أخيرًا بعد محادثات مكثفة في الساعات الماضية، وبطله الأول هو "تضحيات" المدرب الشاب.

وكان السد قد أعلن في بيانٍ رسمي قبوله رحيل تشافي عن صفوفه إلى برشلونة بعد التوصل إلى اتفاق بدفع الشرط الجزائي الموجود في عقد المدرب مع عيال الذيب، والذي يبلغ خمسة ملايين دولار، وهو ما نفته إدارة البلوجرانا فيما بعد عبر مختلف وسائل الإعلام.

"صحيفة "موندو ديبورتيفو" في أحدث تقاريرها قالت أن برشلونة اتفق مع تشافي على تقاسم قيمة الشرط الجزائي، أي أن البرسا سيدفع 2.5 مليون دولار للنادي القطري، وبالمثل سيقوم المدرب الشاب حتى يتم إنهاء قضية الشرط الجزائي تمامًا.

تضحيات تشافي بدفع هذا المبلغ الكبير إلى حد ما ستجد مقابلًا في المستقبل، فراديو كتالونيا قال أن المدرب الجديد للبرسا سوف يجني الأموال التي دفعها للسد من خلال أحداث ترويجية ضخمة في المستقبل.

مفاجأة .. برشلونة ينكر التوصل لاتفاق مع السد حول تشافي

كذلك، برشلونة لن يخسر أمواله، فمن الناحية الاقتصادية سيتمكن من إدخال الأموال مجددًا إلى خزينته من خلال خوض مباراة ودية مع السد في قطر لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

بهذه الطريقة، يصبح الإعلان عن تولي تشافي هيرنانديز مدربًا لبرشلونة خلفًا لرونالد كومان مسألة وقت ليس إلا، فالأمور قد حُسمت أخيرًا بين كل الأطراف.

ووجبت الإشارة إلى أن أولى مواجهات تشافي في منصب المدير الفني لبرشلونة سوف تكون ديربي مقاطعة كتالونيا أمام إسبانيول بعد العودة من التوقف الدولي الممتد لمدة أسبوعين.