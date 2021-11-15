تصويت FIFA 22| من أفضل ظهير أيسر في العالم؟

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 22 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال تصويت مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 اختيارات.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم أشرف حكيمي بأفضل ظهير أيمن…..أفضل قلبي دفاع، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل ظهير أيسر من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 22 والذين كانوا:

ألفونسو ديفيز | تقييم فيفا 22: 83| ألفونسو ديفيز موهبة تتطور بسرعة البرق..بالضبط مثل سرعته التي لا تُصدق داخل رقعة الملعب. اللاعب الكندي أثبت في أكثر من مناسبة أنه يمثل الظهير العصري بكل سماته: سريع، ممتاز في التعامل بالكرة، مهاري ويقدم إضافة كبيرة في الشق الهجومي.

جوردي ألبا | تقييم فيفا 22: 86 | عانى من تراجع في المستوى في فترة ما، لكنه يبقى الظهير الرقم 1 في برشلونة. سرعة وذكاء وقدرة على الإضافة الهجومية.

أندرو روبيرتسون | تقييم فيفا 22: 87 | قد يكون اللاعب الأبرز في مركزه والأكثر ثباتًا في مستواه. ظهير لا يكل ولا يمل من تقديم الإضافة سواءً على الصعيد الدفاعي أو الهجومي. سريع، سخي بدنيًا وعرضياته تمتاز بدقة عالية جدًا.

تيو هيرنانديز | تقييم فيفا 22: 84| أحد أبرز عناصر موسم مسلان المميز 2020-2021، ظهير عصري، سريع مميزاته كبيرة على الصعيدين الهجومي والدفاعي

لوك شو | تقييم فيفا 22: 84 | أبرز اللحظات التي لمع بها نجم لوك شو هي خلال يورو 2020 بسبب المستويات الكبيرة التي قدّنها بالأخص بعدما نجح في تسجيل هدف بلاده في النهائي ضد إيطاليا، وقبلها صنع 3 أهداف للأسود الثلاثة.

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