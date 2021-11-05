تصويت FIFA 22| سيرجيو راموس أفضل قلب دفاع أيمن في العالم

توّج مدافع باريس سان جيرمان سيرجو راموس موسمه الفائت بالفوز بلقب "أفضل ظهير أيمن" في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي.

وعرف التصويت منافسة حارقة بين راموس وفان دايك ليتحصل الإسباني أخيراً على 38%من مجموع الأصوات (+3302) فيما حل مدافع ليفربول ثانياً بفارق اصوات ضئيلة جداً 38% ايضاً من الأصوات (+3290).

أما في المركز الثالث، فقد جاء مدافع مانشستر سيتي روبن دياز الذي تحصل على 17% من مجموع الأصوات (1424)، متفوقًا على بونوتشي برصيد 335 صوتاً وكوليبالي الذي تحصل على 3% من الأصوات برصيد 277.

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