تصويت FIFA 22| دافيد ألابا أفضل قلب دفاع أيسر في العالم

توّج مدافع ريال مدريد دافيد ألابا موسمه الفائت بالفوز بلقب قلب دفاع أيسر في العالم، وذلك في التصويت الذي أطلقه جول بشراكة مع لعبة فيفا 22.

وأطلق جول كعادته كل سنة، استفتاء التشكيل المثالي برعاية فيفا 22، من أجل معرفة آراء الزوار حول أفضل اللاعبين حول العالم، وبدايتنا كانت مع مركز حراسة المرمى، التي فاز بها مانويل نوير، ومركز الظهير الأيمن الذي فاز بها أشرف حكيمي

مركز قلب الدفاع الأيمن فاز بها سيرجيو راموس.

وعرف التصويت اكتساح لدافيد الابا الذي حصل على على 58%من مجموع الأصوات (+1281) فيما حل جورجيو كيلليني ثانياً بـ 21% ايضاً من الأصوات (+1281).

أما في المركز الثالث، فقد جاء مدافع مانشستر سيتي ايميريك لابورت الذي تحصل على 10% من مجموع الأصوات (229)، متفوقًا على كيمبيبي برصيد 161 صوتاً باو توريس الذي تحصل على 2% من الأصوات برصيد53.

​