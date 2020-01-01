تصويت FIFA 21 | من أفضل متوسط ميدان "موزع" في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل متوسط ميدان في العالم؟ صوّت للاعبك المفضل من بين أفضل 5 لاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA 21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 أسماء.

وبعد فوز مانويل نوير باستفتاء الحراس ثم ألكسندر أرنولد بأفضل ظهير أيمن وسيرخيو راموس مع كوليبالي بلقب أفضل قلب دفاع وأندرو روبيرتسون بأفضل ظهير أيسر وجوشوا كيميتش بأفضل ارتكاز دفاعي في العالم، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية أفضل متوسط ميدان موزع من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

لوكا مودريتش | تفييم فيفا 21: 87 | رغم تراجع مستواه في الموسم الماضي، إلا أن لوكا مودريتش يبقى أحد أعلى اللاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 21 وأحد الأسماء المرجعية في مركزه. قراءته ممتازة للمباريات وقراراته عادة ما تكون موفقة.

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دوني فان دي بيك | تقييم فيفا 21: 83 | قام بخطوة إلى الأمام في مسيرته بالتوقيع في صفوف مانشستر يونايتد، ويُنتظر منه الكثير هذه السنة من أجل الرفع من مستوى خط وسط الشياطين الحمر. .

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فرينكي دي يونج | تقييم فيفا 21: 85 | رغم أنه لم يصل للمستوى المأمول بعد، إلا أن دي يونج تمكن من حجز مكان أساسي في صفوف برشلونة ومستواه يتطور مباراة بعد الأخرى، ولا شك أنه سيكون قائد خط وسط الفريق في السنوات المقبلة..

تياجو ألكانتارا | تقييم فيفا 21: 85 | بصم على أفضل موسم في مسيرته مع بايرن ميونيخ، بعد أن ظفر بالثلاثية التاريخية، قبل أن يعرج نحو بطل الدوري الإنجليزي ليفربول ويُشكل أحد دعاماته الأساسية هذا الموسم. متوسط ميدان مميز في قراءة مجريات المباراة ومهم في الشقين الدفاعي والهجومي لفريقه.

توني كروس | تفييم فيفا 21: 88 | استعاد مستواه مع ريال مدريد وتمكن من المساهمة بشكل فعال في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني.