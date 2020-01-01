تصويت FIFA 21 | من أفضل ظهير أيمن في العالم؟

من يستحق الفوز بلقب أفضل ظهير أيمن في العالم؟ منافسة كبيرة بين مجموعة من الأسماء الكبيرة

يطلق جول بالتعاون مع لعبة FIFA21 مجموعة من الاستفتاءات لتحديد اللاعبين الأفضل من وجهة نظركم على مستوى العالم وذلك من خلال استفتاء مفتوح اخترنا لكم في كل واحدٍ منها 5 أسماء.

وبعد فوزمانويل نوير باستفتاء الحراس، نُطلق الآن استفتاءً جديدًا لتحديد هوية الظهير الأيمن الأفضل في العالم من بين أفضل خمسة لاعبين تقييمًا في فيفا 21 والذين كانوا:

داني كاربخال | تفييم فيفا 21: 86 | استعاد الظهير الإسباني جزءً مهمًا من مستواه الذي جعله في وقت من الأوقات أفضل ظهير أيمن في الدوري الإسباني ولربما في العالم. العامل البدني كان محوريًا في تألقه ومساهمته الفعالة في تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

المزيد من الفرق

ريكاردو بيريرا | تفييم فيفا 21: 85 | يُقدم ظهير ليستر سيتي مستويات كبيرة جدًا جعلت الكثيرين يرشحونه للقيام بخطوة إلى الأمام في مسيرته والتوقيع في كشوفات فريق أكبر. البرتغالي لاعب متوازن جدًا بين الأدوار الدفاعية والهجومية، ويمتاز بالسرعة وحسن التمركز داخل رقعة الملعب. قد لا يكون الأكثر شهرة، لكن الثعالب يعلمون جيدًا قيمة اللاعب المتواجد في صفوفهم.

آرون وان بيساكا | تقييم فيفا 21: 83 | قدم وان بيساكا مستويات دفاعية جيدة جدًا مع مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، رغم أن الكثيرين مازالوا ينتظرون منه أداءً أفضل على المستوى الهجومي. مقوماته البدنية كبيرة جدًا وهامش التطور كبير أمامه.

ترينت أرونولد أليكساندر | تقييم فيفا 21: 87 | واصل ظهير ليفربول التطور في الموسم الماضي وقدم مستويات تؤكد أنه واحد من بين أفضل اللاعبين في مركزه، إن لم يكن الأفضل حاليًا فعلًا. سريع، قوي بدنيًا، ممتاز في الشقين الهجومي والدفاعي وما فتئ يتطور مباراة بعد الأخرى مستفيدًا من خبراته المكتسبة. كان لاعبًا محوريًا في عودة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة.

كايل ووكر | تقييم فيفا 21: 85 | رغم تواجد أسماءً كبيرة لمنافسته في السيتي، وعلى رأسها جواو كانسيلو، إلا أن ووكر مازال المفضل بالنسبة لبيب جوارديولا الذي يعتمد عليه أيما اعتماد ليتحكم في نسق الجهة اليمنى من الملعب.