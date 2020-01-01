تصويت FIFA 21 | محمد صلاح أفضل جناح أيمن في العالم

صراع كبير في تصويت فيفا 21 بين ميسي وصلاح ومحرز

نجح النجم المصري محمد صلاح في الفوز بتصويت فيفا 21 لأفضل جناح أيمن في العالم، وذلك بعد أن حصل على أكثر من 17 ألف صوتًا من أصل 42 ألف مُصوّت، في صراع طاحن مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل نجم ليفربول على 41% من مجموع الأصوات وجاء متبوعًا مباشرة بالفائز 6 مرات بالكرة الذهبية ليونيل ميسي والذي تحصل على 34%، أي 14000 صوتًا.

أما المركز الثالث فقد كان من نصيب رياض محرز الذي حصد 19% من الأصوات (8000)، فيما جاء جنابري في المركز الرابع بـ2110 صوتًا متبوعًا بسانشو في المركز الخامس والأخير 634 صوتًا.

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