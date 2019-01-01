تصنيف فيفا | بلجيكا تستمر في الصدارة وفرنسا تتجاوز البرازيل

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

بقلم مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما نجح منتخب فرنسا في العودة للمركز الثاني وتراجع البرازيل للمركز الثالث.

البرتغال بدورها تفوقت مركزًا على أوروجواي وإسبانيا قفزت مركزين لتحتل المركز السابع خلفها كرواتيا وكولومبيا.

NEW #FIFARANKING



Continental champs reap their rewards this month 💪



🇧🇷 @CBF_Futebol climb to 2⃣

🇩🇿 @LesVerts make big leap 🚀

🇲🇽 @miseleccionmxEN jump up table 🎉



More 👇 — FIFA.com (@FIFAcom) July 25, 2019

ووصلت كوسوفو إلى أفضل مراكزها عالميًا باحتلال المركز 119 كما تواجدت دولة جديدة في التصنيف وهي كوك أيلاند باحتلال المركز 999.

وسوف يُصدر التصنيف القادم في 24 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية شهدت تغييرات طفيفة عن الشهر الماضي.