تصفيات كأس أوروبا

تصنيف فيفا | بلجيكا تستمر في الصدارة وفرنسا تتجاوز البرازيل

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Matthias Hangst/Bongarts
الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

منتخب بلجيكا حافظ على صدارة التصنيف كما نجح منتخب فرنسا في العودة للمركز الثاني وتراجع البرازيل للمركز الثالث.

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البرتغال بدورها تفوقت مركزًا على أوروجواي وإسبانيا قفزت مركزين لتحتل المركز السابع خلفها كرواتيا وكولومبيا.

ووصلت كوسوفو إلى أفضل مراكزها عالميًا باحتلال المركز 119 كما تواجدت دولة جديدة في التصنيف وهي كوك أيلاند باحتلال المركز 999.

وسوف يُصدر التصنيف القادم في 24 أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية شهدت تغييرات طفيفة عن الشهر الماضي.

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