بطولة كوبا أمريكا

تصنيف فيفا | البرازيل تتفوق على فرنسا والأرجنتين ضمن الأوائل

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الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر تصنيفه الشهري لترتيب منتخبات العالم

بقلم    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ترتيب منتخبات العالم في التصنيف الشهري.

المنتخب البرازيلي نجح في الوصول إلى المركز الثاني خلف بلجيكا المتصدر بعد تحقيق السيليساو لبطولة كوبا أمريكا دون أي خسارة.

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كما نجح المنتخب الأرجنتيني في الدخول إلى العشرة الأوائل باحتلال المركز العاشر بجانب ارتقاء كولومبيا 5 مراكز دفعة واحدة لتحتل المركز الثامن.

وخرجت سويسرا من العشرة الأوائل باحتلال المركز الـ 11 كما هبط الدنمارك إلى المركز الـ 13.

وتعد الجزائر أفضل منتخب حصدًا للنقاط خلال الشهر الماضي بتحقيقه 117 نقطة والارتقاء 28 مركزًا دفعة واحدة، بينما هبط بورندي 14 مركزًا.

جدير بالذكر أنّ المنتخبات العربية شهدت العديد من التغييرات عن الشهر الماضي.

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