تصل إلى 100 ضعف .. فوارق هائلة في الجوائز المالية لبطولتي الرجال والنساء في دوري أبطال أوروبا!

رغم التطور الهائل في كرة القدم النسائية مؤخرًا، إلا أن ذلك لا ينعكس على الجوائز المادية للبطولات الكبرى..

تعد الفوارق الاقتصادية بين كرة القدم الرجالية والنسائية كبيرة للغاية، وأكبر دليل على ذلك هو بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يكشف الفارق في الدخل بين بطولتي الرجال والسيدات الفارق المادي الهائل بين البطولتين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا 2021-22 حصل على دخل تجاوز 133 مليون يورو بعد التتويج باللقب، فيما حصل فريق ليون الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا للسيدات حصل على 1.4 مليون يورو فقط، أي أقل 100 مرة من دخل النادي الملكي.

ويتضح الأمر أيضًا في الفوارق الاقتصادية الواسعة في المراحل الأخرى من البطولة، حيث تتلقى أندية الرجال مبلغًا يتجاوز 15.6 مليون يورو نظير المشاركة في دور المجموعات، مقابل 140 ألف يورو فقط لفرق السيدات في نفس المرحلة.

الصحيفة أشارت إلى تلك الأرقام تأتي على الرغم من أن الجمهور أصبح يهتم بشكل متزايد ببطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات، والدليل على ذلك أن مرحلة المجموعات شهدت ما يصل إلى 20 مليون مشاهدة عبر قنوات شبكة "DAZN" المختلفة، وهو أعلى بست مرات من الأرقام المسجلة في نفس المرحلة العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، تزايد عدد الشركات الراعية لبطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات بشكل واضح، حيث ترعى البطولة مجموعة من الشركات الكبرى، ويتجاوز استثمارهم في البطولة المستوى الرياضي، ويمتد إلى الالتزام الاجتماعي.