تصفيات يورو 2020| ديباي يقود هولندا لضرب بيلاروسيا بالأربعة

تألق كبير لنجم ليون الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق المنتخب الهولندي ضيفه البيلاروسي بأربعة أهداف دون رد في مستهل تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

تقدم ممفيس ديباي في الدقيقة الأولى، ثم صنع اللاعب ثاني الأهداف لجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 55 سجل ديباي هدفاً ثالثاً من ركلة جزاء، ليوسع الفارق لصالح الطواحين.

وأخيراً في الدقيقة 86، صنع ديباي هدفاً رابعاً سجله فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

بذلك يحتل المنتخب الهولندي صدارة المجموعة الثالثة بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن أيرلندا الشمالية التي هزمت إستونيا 2-0، فيما يبقى المنتخب الألماني في المركز الثالث حيث لم يلعب في تلك الجولة.