تصفيات أمم أفريقيا | ليبيا تقلب تأخرها لانتصار ثمين على تنزانيا

انتصار درامي لمنتخب ليبيا

نجحت ليبيا في قلب تأخرها أمام تنزانيا بعد نهاية الشوط الأول بهدف دون رد للفوز في النهاية بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي ستُقام في الكاميرون.

وصعد المنتخب الليبي للمركز الثاني في المجموعة العاشرة التي يتصدرها منتخب تونس بعد فوزه على غينيا الاستوائية بهدف دون رد أحرزه وهبي الخزري.

تصفيات أمم أفريقيا | تونس تتصدر بهدف الخزري ضد غينيا الاستوائية

ليبيا رفعت رصيدها من النقاط إلى 3 بعدما كانت قد خسرت الجولة الأولى أمام تونس 4-1، فيما تتصدر تونس بـ6 نقاط وتتواجد تنزانيا في المركز الثالث بـ3 نقاط وأخيرًا تتذيل غينيا الاستوائية المجموعة دون أي رصيد.

وخرج المنتخب الليبي من الشوط الأول متأخرًا بهدف دون رد أحرزه مبوانا ساماتا من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ17 من اللقاء.

الشوط الثاني شهد أداءً ممتازًا من أصحاب ملعب مصطفى بن جنات وقد هاجموا بقوة بحثًا عن هدف التعادل، ونجح سند مسعود في إحرازه من ركلة جزاء عند الدقيقة الـ67.

لم يتوقف أحفاد عمر المختار بعد التعادل وواصلوا الهجوم بحثًا عن هدف النقاط الثلاثة وقد نجحوا في حصادها بالفعل بهدف متأخر أحرزه أنيس سلتو عند الدقيقة الـ81، وقد شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة طرد حمدي الهوني لاعتدائه على المنافس دون كرة.