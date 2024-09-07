عجائب أفريقيا .. احتفال صلاح وخطأ كاريوس الكارثي يتكرر في هدف أسطوري بتصفيات الكان!

مباراة جنونية بين جنوب أفريقيا وأوغندا

خطف روجرز ماتو، لاعب منتخب أوغندا، الأضواء في مباريات الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية "المغرب 2025".

ماتو المحترف بصفوف أكاديميا بانديف المقدوني، سجل هدف التقدم الثاني لمنتخب بلاده في شباك جنوب أفريقيا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الجمعة ضمن تصفيات الكان، لكن هدفه لم يمر مرور الكرام بسبب جودته العالية.

وسجل ماتو هدفًا أسطوريًا بعدما تسلم تمريرة من زميله في دائرة المنتصف وقرر تسديد قذيفة بعيدة المدى، حتى أن حارس جنوب أفريقيا حاول التصدي لها، لكنه أخفق في ذلك بخطأ ساذج واصطدمت الكرة بيده وأسقطته أرضًا قبل أن تستقر في الشباك.

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وكاد هدف ماتو أن يمنح أوغندا انتصارًا تاريخيًا على جنوب إفريقيا في عقر دارها، لكن تالانت مباتا اقتنص هدف تعادل قاتل لـ"البافانا" في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة (2-2).

ولم يضيع روجرز الفرصة، وسجل احتفالًا مميزًا بالهدف حيث توجه نحو الجماهير الجنوب إفريقية التي ملأت جنبات الملعب، وقلد الاحتفال الشهير للنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، برمي السهام على الجمهور وسط فرحة زملائه بالهدف الرائع.

في المقابل، تلقى حارس جنوب إفريقيا، فيلي موثوا، لاعب فريق أمازولو، انتقادات حادة من الجماهير، التي ربطت بين خطئه في التعامل مع تسديدة ماتو، بنفس خطأ الألماني لوريس كاريوس، حارس مرمى ليفربول السابق، خلال تعامله مع تسديدة جاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.