تصعيد جديد من ريال مدريد.. مشجعو برشلونة وأتلتيكو أبرز "كارهي" فينيسيوس جونيور!

اللاعب البرازيلي محط الأنظار دائمًا في الكرة الإسبانية

تصعيد جديد قام به ريال مدريد فيما يخص الهجمات العنصرية التي يتعرض لها لاعبه ونجمه فينيسيوس جونيور في ملاعب كرة القدم الإسبانية.

أبلع النادي الملكي مكتب المدعي العام الإسباني، والمؤسسات الرياضية الإسبانية وعلى رأسها الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتكرار الاعتداءات اللفظية على فينيسيوس جونيور، وفقًا لصحيفة "إل ديباتي" الإسبانية.

وكذلك اشتكى ريال مدريد من عدم تغليظ اللوائح المتعلقة بمواجهة العنصرية، مشيرًا في تقريره إلى أن حكم مباراة ملعب الميستايا الشهيرة والتي تعرض فيها لفينيسيوس لوابل من الهتافات العنصرية، أخطر الثنائي داني كارباخال وتوني كروس بعدم إيقاف المباراة بل واعتبار ريال مدريد خاسرًا حال خرج لاعبوه من الملعب.

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الأمور اشتعلت من جديد بعد تصريحات فينيسيوس جونيور التي طالب فيها بلعب كأس العالم 2030 في بلد بخلاف إسبانيا، وحتى مع تحذيرات إدارة ريال مدريد له بعدم التصريح على هذا النحو مجددًا، يتجه الملكي لمواصلة دعم لاعبه البرازيلي.

وكشف تقرير للشرطة الوطنية الإسبانية، أن معظم المتعرضين لفينيسيوس جونيور بعبارات الكراهية بين عامي 2023 و2024، هم على الأرجح من مشجعي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، بعد متابعة النشاطات الشبيهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "إكس".