تصريح لويس إنريكي يغلق باب استمرار مبابي في باريس سان جيرمان!

لويس إنريكي يغلق الباب في وجهه كليان مبابي...

تحدث لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن خطة فريقه في سوق الانتقالات والتدعيمات التي يحتاج إليها لتحسين وضع الفريق قبل الدخول إلى الفترة الحاسمة في الموسم.

وارتبط الفريق الباريسي، بالتعاقد مع جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، وكذلك توديبو لاعب برشلونة السابق ونيس الحالي، لتعزيز وسط ودفاع باريس سان جيرمان.

وخرج لويس إنريكي، في تصريحات صحفية أكد فيها أن فريقه لا يحتاج للتعاقد مع أي لاعب في سوق الانتقالات، وأن الفريق مكتمل الصفوف، والتشكيلة الحالية قادرة على المنافسة على البطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقارير الصحفية، فإن تصريح إنريكي، قد يتسبب في غضب مبابي الذي اشترط على إدارة فريقه تحسين جودة الفريق، بالتعاقد مع لاعبين مميزين للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والأوروبية، كي يمدد عقده ويستمر داخل حديقة الأمراء.

وينتهي عقد مبابي، رفقة باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، وسط اهتمام من ريال مدريد.