تصريح غريب من وليد الفراج عن سالم الدوسري ووضعه في الهلال

الإعلامي السعودي يُثير الجدل مجددًا

shahid

أشاد الإعلامي السعودي وليد الفراج كثيرًا بنجم الهلال سالم الدوسري واصفًا إياه بأحد أساطير الكرة السعودية، وذلك كان الجزء المنطقي من التصريح لكن ذلك الغريب كان حول وضع اللاعب في ناديه.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الفراج يرى أن الدوسري لا يحظى بالوضع الذي يستحقه في الهلال، مضيفًا "سالم الدوسري له بصمة على كل تحدٍ في الكرة السعودية، البعض يراه أحد أساطير الهلال، هو الأسطورة الأحدث للنادي".

تابع "الدوسري لديه 32 عامًا، لم يعد ذلك الشاب الموهوب القابل للتطور، وقد حقق كل شيء وقدم كل ما يستطيع لمنتخب بلاده وناديه الهلال لكني لا أعتقد أنه حظي بما يستحقه مقارنة بما يُقدمه في أرض الملعب".

أتم "أشعر أن اللاعب لا يحظى بالتقدير الذي يُوازي موهبته، دومًا مطلوب منه تقديم أعلى مستوى ومطلوب منه أن يُسجل، لو لعب 10 مباريات ممتازة وتراجع في واحدة يُوجه له الكثير من اللوم".

الفراج عرض خلال حلقة الليلة من برنامجه "أكشن مع وليد" مقطع فيديو يحمل تقريرًا عن سيرة الدوسري وأبرز إنجازاته.

Shahid