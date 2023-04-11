تصريح للتاريخ .. كامافينجا يتوجه برسالة خاصة لزميله في ريال مدريد

كامافينجا وتشواميني.. ثنائي فرنسي لا يغريه المنافسة على وسط ريال مدريد

لا يرى الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا، لاعب وسط ريال مدريد، أن المنافسة على فرصة اللعب مع مواطنه وزميله تشواميني قد تعكر صفو العلاقة بينهما.

وأجرى كامافينجا حوارًا مع RMC Sports قال فيه إن قائد فريقه الفرنسي كريم بنزيما يستحق الفوز بالكرة الذهبية مرة جديدة إن استمر على مستواه. وعبر اللاعب الشاب عن حبه للتحدث مع قائده الذي يقدم له النصائح باللعب بسلاسة.

وتحدث كامافينجا عن تشواميني وقال: "كما أقول دائمًا اعتبره شقيقي، منذ وصوله إلى ريال مدريد تعززت علاقتنا لأنني كنت قبله بسنة؛ تحدثنا قبل توقيعه وأخبرته عن النادي. نحن دائمًا معًا ونضحك كثيرًا. وحينما نلعب سويًا نحاول إيجاد بعضنا".

ورد كامافينجا عما إن كانت صداقتهما تتأثر بمنافستهما على خط وسط ريال مدريد قائلًا: "لا نتحدث عن المنافسة، كما قلت دائمًا لو كنت أفضل مني فستلعب. لا مشكلة لدي في ذلك. ليس علينا منافسة بعضنا أو النظر لبعضنا بطريقة سيئة لو لعب واحد مكان الآخر. علينا العمل لكي نلعب. أعتقد أنه يرى الأمر بنفس الطريقة؛ سيكون أول من يأتي لي ليقول مباراة جيدة وأنا كذلك".