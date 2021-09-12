تصريحات صادمة من طارق كيال عن هاسي ومستقبله مع الأهلي

المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي يتحدث بعد النتائج المتواضعة للفريق هذا الموسم

فشل النادي الأهلي في الفوز للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي، إذ اكتفى بالتعادل مع التعاون خارج ملعبه 1-1 ضمن الجولة الرابعة مقدمًا أداءً متواضعًا للغاية.

محمد العويس حارس مرمى الفريق الجداوي لعب مباراة كبيرة وتصدى للعديد من الهجمات الخطيرة جدًا للتعاون ليُساعد فريقه على الهروب من الخسارة والعودة من القصيم بنقطة التعادل الثمينة.

العويس حصل على إشادات كبيرة من الجميع وأبرزهم حارس مرمى الهلال السابق "علي الحبسي"، لكن الأهلي وخاصة المدرب بيسنيك هاسي نال انتقادات لاذعة أكثرها قسوة من طارق كيال المشرف العام السابق على الكرة في الفريق.

ماذا قال طارق كيال حول هاسي ومستقبله مع الأهلي؟

الرجل الذي استقال من منصبه في يناير الماضي أكد عدم ارتياحه منذ البداية لخيار التعاقد مع مدرب من داخل الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن تلك النوعية من المدربين تكون طريقة لعبهم محفوظة لدى الجميع.

وأضاف خلال حديثه لقناة روتانا خليجية "أرى أن المدرب غير قادر على قيادة الأهلي حاليًا، المدرب الذي يتواجد في الدوري السعودي تكون طريقته محفوظة، كان يجب التعاقد مع مدرب جديد يكتشف ويُبرز قدرات اللاعبين الموجودين في الفريق".

تابع "باعتقادي أن هاسي لن يستمر مع الأهلي، لم يكن الخيار المثالي بالطبع لكنه كان خيار الظروف التي كان يمر بها النادي، سواء الأزمة المالية أو تسديد الديون أو غيره، لذا رأوا أن جلب مدرب من الدوري السعودي أسهل من التعاقد مع مدرب جديد".

وأتم كيال مشيرًا إلى أن المشكلة الكبرى هي أن الأهلي خسر نقاطًا أمام فرق من المفترض أن يفوز عليها، موضحًا أن مرحلة الجد ستبدأ من الجولة القادمة بمواجهة الفتح ثم الفيحاء والاتحاد.

ماذا قدم الأهلي في الدوري السعودي حتى الآن؟

الأهلي لم يخسر أي مباراة في الدوري السعودي 2021-2022، لكنه في نفس الوقت لم يفز في أي لقاء، بل تعادل في مبارياته الأربعة.

الفريق سجل 5 أهداف واستقبل مثلهم، ويتواجد حاليًا تاسعًا في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

الإدارة دعمت الصفوف جيدًا خلال سوق الانتقالات الصيفي وضمت عددًا من الأسماء الأجنبية القوية وعلى رأسها فيليب براداريتش وباولينيو وإزجان أليوسكي، لكن رغم ذلك الأداء لم يصل بعد للمستوى المطلوب من الجماهير.

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