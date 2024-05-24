تصريحات جوارديولا أثارت رعبهم.. مانشستر سيتي يتحرك بشكل فوري!

حالة طوارئ في مانشستر سيتي والسبب جوارديولا...

أثار بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الرعب في قلب إدارة ناديه، بعد تصريحاته الأخيرة حول مستقبله، مما دفع الإدارة للتحرك الفوري بشأن تلك التصريحات.

وكان المدرب الإسباني، قد خرج في تصريحات عقب فوزه مع سيتي، ببطولة الدوري الإنجليزي، وكشف فيها أنه سيستمر مع الفريق في الموسم القادم، ولكنه قد يرحل بعدها.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر سيتي، تحركت بشكل فوري بعد تلك التصريحات، وبدأت تدرس تقديم عرضًا جديدًا لتمديد عقد جوارديولا.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة سيتي، ستعمل على تقديم عقد طويل الأمد للمدرب الإسباني، ولكنها لن تمارس أي ضغط عليه للتوقيع، وسيكون القرار النهائي له إما بالقبول أو الرفض.

وحقق جوارديولا، منذ وصوله إلى مانشستر سيتي قبل 8 سنوات، 17 لقبًا، منهم ستة ألقاب دوري إنجليزي، بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

جدير بالذكر أن جوارديولا، أمامه فرصة لزيادة ألقابه مع مانشستر سيتي، عندما يواجه الجار مانشستر يونايتد، مساء غد السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.