تصريحات جديدة من نوعها.. لويس إنريكي من الفضاء: باريس سان جيرمان سيلعب في قطر.. أي على أرضنا!

المدرب الإسباني يتحدث عن المباراة المرتقبة

تحدث لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن العديد من الأمور الخاصة بمباراة كأس الأبطال الفرنسية والتي ستجمع فريقه بموناكو في العاصمة القطرية الدوحة.

وعن المؤتمر الصحفي الجديد من نوعه لأنه عقد على متن طائرة للخطوط الجوية القطرية أهم رعاة باريس سان جيرمان، قال إنريكي: "التكنولوجيا حاضرة بقوة في حياتنا وفي مهنتنا، صحيح أنني أحب التجديد، وما نقوم به اليوم، هذا المؤتمر الصحفي على متن الطائرة مبتكر تمامًا، وأعتقد أن ما تمكن النادي من القيام به مع الخطوط الجوية القطرية أمر مثير للإعجاب، ونحن دائمًا مهتمون جدًا بالابتكارات التكنولوجية".

وأردف: "كرة القدم مميزة بعض الشيء، نحن قادمون إلى العطلة ونبدأ العام الجديد بنفس الطموحات، ولدينا الكثير من الأحداث الكبرى أمامنا، بدءًا من المباراة ضد موناكو، نتطلع حقًا إلى البدء بقوة في النصف الثاني من الموسم".

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وأضاف عن المباراة المقامة لحساب نهائي كأس الأبطال الفرنسية على ملعب 974: "نحن محظوظون للغاية لأننا سنتمكن من الذهاب إلى الدوحة (في المعسكر المغلق) إنها فرصة لتعزيز المجموعة ومواصلة العمل الجيد، نريد الاستفادة من أجل المجموعة بأكملها، سنلعب هذه المباراة كما لو كانت على أرضنا، لأننا على أرضنا، أعلم أنها مباراة جذابة، تصاميمها رائعة وكذلك الكأس، إنها مناسبة مرتقبة".

وختم حديثه قائلًا: "إنه لأمر رائع أن نتمكن من لعب العديد من المباريات. هذا يعني أننا ما زلنا في جميع المسابقات وأن لدينا الكثير من المنافسات على المحك".