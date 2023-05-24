تصريحات تشافي .. السر وراء رغبة جول كوندي في الرحيل عن برشلونة!

السبب وراء رغبة جول كوندي في الرحيل من برشلونة!

على بُعد أيام قليلة من نهاية الموسم الرسمي، تم تسريب أن جول كوندي المدافع طلب من نادي برشلونة الرحيل بنهاية الموسم عن الفريق بالرغم من التتويج معهم بثنائية السوبر الإسباني والدوري الإسباني.

حسبما أفادت شبكة "ريليفو" وأكدته صحيفة "سبورت" الإسبانية أن المدافع الفرنسي يرغب من برشلونة أن يستمع لأي عروض قد تصله لهذا الصيف، المدافع الفرنسي الدولي لا يشعر بالراحة في دوره كظهير، حيث يعتقد أن لديه فرصًا كبيرة للاستمرار في هذا المركز في الموسم المقبل ويرغب في اللعب كقلب دفاع.

كوندي انضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي من نادي إشبيلية لتعزيز مركز قلب الدفاع، لكن تطور الأوضاع جعله يلعب كظهير في نصف المباريات التي خاضها هذا الموسم، رحيل هيكتور بيليرين وإصابات سيرجي روبرتو ورونالد أراوخو تركوا كوندي كواحد من الخيارات القليلة المتاحة لتشافي هيرنانديز في الجانب الأيمن.

في البداية، وافق جول على اللعب كظهير أيمن بشكل مؤقت،لكنه لا يرغب في الاستمرار على الرواق الأيمن ويريد العودة إلى مركزه الأصلي أو الرحيل.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن اللاعب الفرنسي يعتقد أن نقاط ضعفه أكثر ظهورًا في هذا المركز وأن لعبه يتكيف بشكل أفضل عندما يشارك كمدافع مركزي، لكن تصريحات تشافي حول رغبته في ضم قلب دفاع جديد في الصيف بدلًا من ظهير أيمن، مما يعني أن كوندي سيبقى الخيار الوحيد لشغل مركز الظهير الأيمن في الفريق. وهذا هو سبب محادثته مع المدرب الإسباني وإبلاغه بأنه مستعد للرحيل لأنه لا يرى ضمانات للعب كمدافع مركزي في العام المقبل.