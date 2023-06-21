"تصريحاته محبطة".. هدف برشلونة يفتح النار مبكرًا على تيبو كورتوا!

أزمة حولت مسار الشياطين الحمر

عبر الجناح البلجيكي يانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد وأحد قادة منتخب بلجيكا عن إحباطه من تصريحات الحارس تيبو كورتوا فيما يتعلق بأزمة الشارة داخل منتخب بلجيكا، وذلك عقب مباراة بلجيكا ضد إستونيا والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثية نظيفة.

وقال كاراسكو الذي حصل على الشارة من روميلو لوكاكو عندما تم استبدال المهاجم في الدقيقة 69 بعد أن سجل ثنائية ضد إستونيا، منتقدًا موقف حارس مرمى فريقه وريال مدريد: "في النهاية، هو جزء من الفريق وأحد القادة الثلاثة، الشارة هي مجرد تفصيل، لكن عليك أن تظهر قيادتك من خلال شخصيتك، لقد اختار الرحيل وأيًا ما كان سبب انزعاجه، فإن الشارة كانت من الأسباب، لقد أحبطنا ما قاله".

وأوضح اللاعب المستهدف بالانتقال من قبل برشلونة، غريم ريال مدريد التقليدي في الليجا، أن الفريق عقد اجتماعًا بشأن الأمر مع المدرب، لكن لم تتح لهم الفرصة بعد للتحدث مع كورتوا.

وكان كورتوا قد أصدر بيانًا عبر فيه عن رفض تصريحات المدرب تيديسكو التي قال فيها إن سبب عدم استدعاء الحارس المخضرم هو عدم رضاه عن منح الشارة إلى زميله روميلو لوكاكو.