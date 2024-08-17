"تصرف وقح".. ضرب وطرد ومشاجرة في الدوري الإنجليزي!

ماذا حدث؟

شهدت مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون في الجولة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي الممتاز، أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الفريقين.

وفاز نيوكاسل بهدف نظيف من توقيع جولينتون في الدقيقة 45، رغم الطرد المبكر لفابيان شير في الدقيقة 28، والذي وجه ضربة بالرأس إلى بن بريريتون، ما تسبب في اشتعال الغضب بين الفريقين على أرض الملعب.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن مدافع نيوكاسل الآخر دان بورن حاول مهاجمة بن بريريتون في الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس بين الشوطين، قبل أن يتدخل حارس الماكبايس نيك بوب ومهاجم ساوثهامبتون آدم أرمسترونج لمنعه.

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وقال بيان للدوري الإنجليزي الممتاز، إن الحكم أصدر بطاقة حمراء لشار بسبب السلوك العنيف، وفحص حكم الفيديو المساعد اللعبة، وتأكد من قرار الحكم".

من جهته، علق أسطورة نيوكاسل آلان شيرر على الواقعة، في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس، قائلًا: "تصرف وقح في أفضل حالاته (من لاعب ساوثهامبتون)، لكنه غبي جدًا من شار".