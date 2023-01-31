تصرف مفاجئ من فيورنتينا يقرّب أمرابط من برشلونة!

أمرابط يثير الجدل بشأن انتقاله لبرشلونة

قرر فريق فيورنتينا استبعاد نجم الفريق سفيان أمرابط من قائمة فريقه لمباراة تورينو غدًا بكأس إيطاليا بسبب مفاوضات برشلونة مع اللاعب وتمرده قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.

وقدم برشلونة عرضًا للفريق الإيطالي بقيمة 3 ملايين يوروعلى سبيل الإعارة مع خيار إضافي بقيمة 37 مليون يورو للشراء في الصيف.

وتم رفض هذا العرض من قبل فريق فيورنتينا الذي يرفض رحيل النجم المغربي في هذا الوقت من الموسم.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن أمرابط غاب عن تدريب الفريق اليوم، ويسعى بكل الطرق لإتمام انتقاله إلى برشلونة.

ونشر أمرابط رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام" جاء فيه: " اذهب الآن المستقبل لا يضمن شيئًا لأحد”.

Sofyan Amrabat Insta

وجاء قرار فيورنتينا باستبعاد اللاعب كرد فعل قوي على تمرده وغيابه عن التدريبات، ويبقى 24 ساعة فقط على غلق فترة الانتقالات الشتوية وانتقال اللاعب لبرشلونة أو فشله واستمراره مع فريقه الإيطالي.