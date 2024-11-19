فيديو | جن جنون الجمهور بسببه .. تصرف "غير مسؤول" من محمد كنو أمام إندونيسيا والغضب يزيد برد فعله عقب الهزيمة!

لاعب وسط الأخضر كان مفتاحًا لفتح طريق إندونيسيا أمام مرمى السعودية!

"احترام الخصم" .. عبارة تتردد كثيرًا في الوسط الرياضي، لكن يبدو أن محمد كنو؛ لاعب وسط المنتخب السعودي، كان واثقًا كثيرًا من الفوز أمام إندونيسيا، لذا لم يعمل بها!

الأخضر السعودي تلقى هزيمة تاريخية اليوم الثلاثاء، أمام إندونيسيا بثنائية نظيفة، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كنو شارك أساسيًا في اللقاء، وكانت أول لقطة مثيرة له قبيل إحراز الخصم لهدفه الأول، فبينما كانت إندونيسيا تقود هجمتها داخل منطقة جزاء الأخضر، وقف لاعب وسط الهلال متفرجًا على لاعبيها وهم يمررون الكرة ببساطة داخل الـ18، حتى نجح مارسيلينو فيردينان في تسجيل الهدف من تسديدة قريبة المدى، دون أي ضغط من كنو الذي كان يجاوره تمامًا!

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بالطبع تلك اللقطة عرضت كنو لهجوم جم من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليست وحدها من فعل..

عقب نهاية اللقاء كذلك، وفي وقت اتجه به عدد من لاعبي الأخضر للاعتذار للجماهير الحاضرة في المدرجات على الهزيمة المفاجئة، أبى كنو وغادر الملعب نحو غرف خلع الملابس مباشرةً عقب إطلاق صافرة النهاية.

أحد الغاضبين من محمد كنو كتب: "أقسم بالله عيب!، يا عالم شوفو كنو كيف يتمشى، برود واستهتار محمد كنو ماله أي مبرر؟ يلعب بتعالي وكنه مختم البطولات مع المنتخب ومباراة الصين ماخذ طرد مباشر بتدخل همجي والله حرام باقي يمثل المنتخب، هذا لاعب تافه وعاهه!".

فيما علق الصحفي فيصل القيران: "لو فيه عقوبات ورئيس اتحاد صح .. ما شفنا لاعب الهلال كنو يتمشى كذا بهدف إندونيسيا!!، كنو لخص كل المشهد برياضتنا وحالها".

يذكر أن حاليًا ومع مرور ست جولات من التصفيات الآسيوية، تحتل السعودية المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، متساوية مع أستراليا "الوصيفة" وإندونيسيا "المركز الثالث"، والصين "المركز الخامس"، لكن صاحبة المركز الثاني لم تخض مباراة هذه الجولة بعد، إذ مقرر أن تلتقي بالبحرين "متذيلة الترتيب بخمس نقاط"، مساء اليوم الثلاثاء.