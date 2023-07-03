تصرف لويس إنريكي على وسائل التواصل يثير الغموض بشأن موقفه من تدريب باريس سان جيرمان

أثار لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق جدلًا كبيرًا حول مستقبله وتدريبه لباريس سان جيرمان بالموسم المقبل.
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد أكدت موافقة إنريكي على تدريب باريس سان جيرمان بالموسم المقبل، وتم حسم الاتفاق مع الإدارة وفتح ملف صفقات الفريق الجديدة.
وقام إنريكي، مؤخرًا بمتابعة حساب باريس سان جيرمان الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في إشارة واضحة إلى حسم الأمور بينهم.Instagram
ثم قام المدرب الإسباني في الساعات الماضية بإلغاء المتابعة لحساب النادي الفرنسي، ما يشير إلى حدوث أزمة بين المدرب والنادي.
وكشفت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الحالي كريستوف جالتييه، محتجز لدى الشرطة للتحقيق معه بشأن اتهامه بالعنصرية ضد اللاعبين أصحاب البشرة السمراء والمسلمين، عندما كان مدربًا لفريق نيس في عام 2021.
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