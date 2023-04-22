تصرف لا ينسى .. موقف فلورنتينو بيريز الذي نقل روديجير إلى ريال مدريد

ما الذي فعله رئيس ريال مدريد؟

كشف أنتونيو روديجير، لاعب ريال مدريد، عن موقف قام به فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، في 2016 ساهم في إتمام صفقة انتقاله إلى العاصمة الإسبانية من تشيلسي.

روديجير انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي بالمجان.

وقال مدافع ريال مدريد في تصريحات لشبكة "كانال بلس" إنّ فلورنتينو بيريز أرسل له خطابًا في 2016 بعد مباراة دولية له رفقة منتخب ألمانيا وتعرض فيها للإصابة.

روديجير تعرض لقطع في الرباط الصليبي وغاب لفترة طويلة عن الملاعب ليجد بيريز يرسل له خطابًا يطمئن على صحته ويتمنى له الشفاء العاجل.

وواصل صاحب الـ 30 عامًا: "احتفظت الذي تلقيته من بيريز، أمي أصرت على الإبقاء عليه، لم أصدق نفسي حينما تلقيته وعزمت على الانضمما يومًا ما إلى ريال مدريد. لقد كان تصرفًا رائعًا ولم أصدق الأمر".

وأردف: "حينما رفعت لقب دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي أيقنت أنني سوف أذهب إلى ريال مدريد",

وتابع: "لقد كانت هناك العديد من الشائعات من بينها الانضمام إلى باريس سان جيرمان، لكنني كنت أرغب في ريال مدريد، ليس لأي سبب ضد باريس لكن الريال يبقى الريال".

واختتم: "إن أردت أن تكون مع الفريق الفائز، فعليك الانضمام إلى ريال مدريد".

وحقق روديجير لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية رفقة ريال مدريد، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا.