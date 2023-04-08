"تصرف غير رياضي" .. مشاجرات وركض في النفق بعد استفزاز كيميش!

نجم بايرن ميونخ تصرف بشكل غير مقبول!

شهدت مباراة بايرن ميونخ أمام فرايبورج في الدوري الألماني أحداثًا مؤسفة حيث ذهب يوشوا كيميش نجم وسط ملعب الفريق البافاري للاحتفال أمام جماهير الخصم، وهو ما استفز نجوم أصحاب الأرض، الذين دخلوا في سجال معه، ولاحقه البعض في نفق الملعب.

وقال نيكولاس هوفلر لاعب وسط ملعب فرايبورج: "عليه أن يكون سعيدًا بالثلاث نقاط وألا يستفز الجماهير، هذا أمر غير رياضي ولم يكن ضروريًا".

وأضاف مدرب فرايبورج كريستيان سترايتش: "بكل وضوح لقد عانوا من الضغوط، لا يجب علينا أن نضخم الأمر".

أما مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل فقال: "لم أرى الواقعة، لذلك لن أقول أي شيء".

ورد كيميش بنفسه عبر "إيه زي": "كان هناك الكثير من المشاعر، وخسرنا مباريات عديدة مؤخرًا، لذلك كان الفوز هامًا بالنسبة لنا، لقد ترك نفسي لكن ذلك التصرف لم يكن رياضيًا".