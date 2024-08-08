"رأف بحال مصر" .. تصرف غريب من حكم مواجهة المغرب والفراعنة في أولمبياد باريس 2024

حكم مباراة مصر والمغرب ينقذ الفراعنة...

شهد لقاء المنتخب المصري، أمام نظيره المغربي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في أولمبياد باريس 2024، تصرفًا غريبًا من الحكم النرويجي إيسبين إيسكاس في نهاية المباراة.

ونجح المنتخب المغربي، في خطف برونزية أولمبياد باريس 2024، عن جدارة بعد فوزه على المنتخب المصري، بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لابوجوار.

ومع انقضاء الثانية الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة أطلق الحكم النرويجي، صافرة نهاية اللقاء، دون احتساب أي دقيقة وقت بدل ضائع للشوط الثاني، الذي شهد أربعة أهداف والعديد من التغييرات، في تصرف أثار دهشة الكثيرين.

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البعض اعتبر تصرف الحكم بدافع الرأفة بحال الفراعنة، إذ كانت النتيجة قابلة للزيادة، في ظل الانهيار البدني للاعبي مصر والتفوق الكبير لأسود الأطلس.

وتمكن نجوم أسود الأطلس من تحطيم العديد من الأرقام القياسية في اللقاء، وأصبح المنتخب المغربي، أول منتخب عربي يحقق ميدالية في تاريخ الاولمبياد، كما أصبح سفيان رحيمي أول لاعب في تاريخ منافسات كرة القدم بالأولمبياد، يسجل في 6 مباريات متتالية.

بينما استمر فشل المنتخب المصري، في الحصول على أي ميدالية بالأولمبياد، وللمرة الثالثة، فقد الفراعنة فرصة الحصول على المركز الثالث، بعد نسخة أمستردام 1928، وطوكيو 1964.