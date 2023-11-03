فيديو | ليست مجرد تدريبات فقط .. تصرف دوجلاس كوستا يكشف وجهاته المحتملة في السعودية

الجناح البرازيلي سيصير لاعبًا حرًا في يناير المقبل، فهل يخطفه دوري روشن السعودي؟

SHAHID

الجميع يتحدث حاليًا عن وجود البرازيلي دوجلاس كوستا؛ جناح أيمن لوس أنجلوس الأمريكي، في السعودية وخوضه للتدريبات في صالاتها الرياضية، متسائلًا عن وجهته المقبلة.

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البرازيلي أشاد بالفعل بدوري روشن السعودي، ولا يمانع الانتقال له، رغم رغبته القوية في العودة لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، لكن حتى الآن فرص عودته ضئية.

واليوم بل والآن، كوستا حاضرًا لمواجهة الاتحاد والشباب على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن، من المدرجات رفقة وكيله.

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الحديث في السعودية يدور حول كونه أقرب للشباب، لكن كذلك الاتحاد في حاجة ماسة له لتدعيم أطرافه، خاصةً مع خسارته لصفقة المصري محمد صلاح خلال الصيف الماضي، وقلة فرص ضمه في الشتاء المقبل في ظل تمسك ليفربول الإنجليزي به.

كوستا في يناير المقبل سيكون لاعبًا حرًا، إذ ينتهي عقده مع ناديه الأمريكي الذي يلعب له منذ صيف 2022.

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا خاض الموسم الجاري مع لوس أنجلوس 22 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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