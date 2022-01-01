تصرف جديد من مبابي يؤكد التزامه تجاه باريس

أعطى كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إشارة جديدة تؤكد التزامه مع النادي الفرنسي حتى نهاية عقده.

عقد المهاجم الشاب ينتهي مع باريس في يونيو 2022، والوضع الحالي يؤكد على عدم توقيعه على عقد جديد.

وأكد اللاعب بنفسه منذ بضعة أيام، على استمراره مع باريس حتى نهاية الموسم، ليغلق الباب أمام فرصة انضمامه إلى ريال مدريد في يناير.

كيف تصرف مبابي بعد عودته من الإجازة؟

نجم باريس يحق له التوقيع بشكل مبدئي لأي فريق جديد خلال شهر يناير الجاري، ومع ذلك تصرف اللاعب أظهر قدر كبير من الالتزام تجاه ناديه.

وجاء ذلك بعدما ظهر مبابي على عكس معظم زملائه في الفريق، في تدريبات النادي الفرنسي بشكل مبكر بعد عودته من راحة منتصف الموسم.

IL PERD PAS DE TEMPS ! 🔴🔵



Sacré professionnel notre Kylian… pic.twitter.com/zlv6Lh1k1q — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) December 31, 2021

ويثبت بذلك صاحب الـ23 سنة صحة ما قاله، عن التزامه بالاحترافية تجاه باريس حتى نهاية الموسم، ليخدم الفريق حتى نهاية عقده.

ماذا قدم مبابي مع باريس هذا الموسم؟

مبابي حصل مؤخرًا على جائزة جلوب سوكر للأفضل في العالم، وقضى فترة الراحة في دبي بعد تألقه بالنصف الأول من الموسم الحالي.

ونجح اللاعب في تسجيل 15 هدفًا وصناعة مثلهم في 24 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات حتى الآن.

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