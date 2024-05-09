تصرفات توني كروس بعد مواجهة بايرن ميونخ تُقلق ريال مدريد

لاعب الوسط الألماني يُثير الشكوك حول مستقبله

أثار توني كروس نجم وسط ريال مدريد قلق المسؤولين في ناديه بتصرفاته عقب انتهاء مواجهة بايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس.

مستقبل لاعب الوسط الألماني مازال محاطًا بالكثير من الغموض، إذ يرغب ناديه الإسباني في تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري والحفاظ عليه لموسم واحد على الأقل، فيما لم يحسم كروس قراره بعد في ظل وجود العديد من المهتمين خاصة في أمريكا والسعودية.

صحيفة ماركا الإسبانية أفادت أن كروس لم يدخل غرفة الملابس مباشرة بعد انتهاء اللقاء للاحتفال مع زملائه بالفوز 2-1 والتأهل إلى نهائي الأبطال، بل ظل في ملعب سانتياجو بيرنابيو يُلقي نظرات بدت كالوداعية! خاصة بعد انضمام زوجته وأولاده إليه.

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صاحب الـ34 عامًا يعيش موسمه التاسع مع الفريق الإسباني الذي انضم له صيف 2014 قادمًا من بايرن ميونخ، وقد حقق معه كل الألقاب الممكنة وأبرزها رباعية دوري أبطال أوروبا.

كروس أحد أهم الأسماء المطلوبة في دوري روشن السعودي، وذلك رغم موقفه السلبي وانتقاده اللاذع للاعبين الذين غادروا أوروبا باتجاه السعودية، وهو الذي جعله عرضة لصافرات الاستهجان خلال مباريات كأس السوبر الإسباني التي أقيمت في الرياض خلال يناير الماضي.