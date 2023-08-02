تصرفات استفزازية؟ لا! هذه المرة مختلفة .. علي البليهي يثير غضب الوداد والأخير يحتج

مباراة الهلال والوداد في كأس الملك سلمان لم تمر مرور الكرام داخل الملعب وخارجه..

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اعتدنا على كتابة أخبار عن تصرفات استفزازية لعلي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، عقب مختلف المباريات، لكن هذه المرة الأمر مختلف كليًا عن السابق.

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البليهي قاد الزعيم أمس الأربعاء، للفوز أمام الوداد المغربي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، ليصعد الأول لربع النهائي، ويودع الثاني البطولة.

وعقب المباراة، فاجأ إدريس مرباح؛ إداري وداد الأمة، الصحفيين، بتصريحه حول تلقي البليهي لإنذارين خلال المباراة، ومع ذلك لم يشهر الحكم الكارت الأحمر في وجهه، واستكمل المباراة بشكل طبيعي.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن النادي المغربي تقدم باحتجاج رسمي أمام اللجنة المنظمة للبطولة، لنفس السبب الذي كشف عنه مرباح.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن بعثة الوداد ستغادر مدينة أبها فجر اليوم الخميس، لكنها تحاول استعجال اللجنة المنظمة، لإصدار قرارها بشأن الاحتجاج، خلال الساعات القليلة المقبلة.

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يذكر أن مدرب الوداد عادل رمزي هاجم التحكيم عقب المباراة، واصفًا قراراته بـ"المهزلة"، ومعتبرًا فوز الزعيم بأنه "بلا شرف".

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