لن تصدق .. حكم تحصل على رشوة يدير مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا!

حكم مباراة ريال مدريد وليفربول كان متهمًا بتلقي رشوة!

بدأ صخب مباراة ريال مدريد وليفربول مبكرًا حتى قبل انطلاقها؛ الحكم الألماني فيليكس تسافر الآن في مرمى الأقاويل بعد إعادة الحديث عن أزمة رشوة كان أحد أبطالها.

ويستقبل ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي، غدًا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو بعد فوز الريال على ملعب أنفيلد 5-2.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة المباراة للحكم الألماني فيليكس تسافر الذي ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه أوقف لمدة 6 أشهر في 2005 بعد تورطه في أزمة تلاعب في نتائج المباريات بدوري الدرجة الثانية الألماني.

وكان فيليكس وقتها مساعدًا لحكم آخر شهد ضده في الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدما حاول إغراء فيليكس بالمال للتلاعب في نتائج المباريات.

لكن النتائج أثبتت تورط تسافر في التلاعب بالمباريات مع مافيا المراهنين بعد قبوله رشوة قيمتها 300 يورو.

وأدين حكم الساحة بالسجن عامين وخمسة أشهر لتلاعبه في نتائج أكثر من 10 مباريات. أما فيليكس فأوقف 6 أشهر.

وأدار فيليكس مباراة سابقة لريال مدريد على ملعبه ضد جلطة سراي في موسم 2019-20 انتهت بفوز أصحاب الأرض 6-0. كما أدار لليفربول مباراتين ضد بورتو أحدهما انتهت بالتعادل السلبي وأخرى فاز فيها ليفربول 2-0.